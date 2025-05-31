Установлена личность одного врача в деле о торговле детьми

Гендиректор агентств репродуктивных технологий обвиняется в торговле детьми

Прокуратура Приморского края утвердила обвинение в отношении банды торговцев детьми и установила личность одного из восьми врачей. Об этом сообщает Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Среди обвиняемых в деле о торговле детьми оказалась гендиректор сети агентств репродуктивных технологий, работающих в Петербурге и других городах России. По версии следствия, медики продавали новорожденных в 2018-2020 годах, используя для этого ложную информацию о бесплодии покупателей и генетических родителей. Под видом лечения они выращивали эмбрионы, а затем продавали иностранцам.

Отмечается, что суррогатных матерей оплодотворяли образцами биоматериала зарубежных граждан. При этом по документам страной рождения детей была Россия, а отцами считались жители других государств.

Ранее сообщалось, что врачам, которые обвиняются в торговле детьми, грозит до 15 лет колонии.