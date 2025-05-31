ТАСС опубликовал кадры освобождения населенного пункта Новополь в ДНР

Министерство обороны России заявило об освобождении населенного пункта Новополь в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС.

В сеть попали кадры взятия села Новополь в Донецкой народной республике (ДНР) подразделениями группировки войск «Восток».

Ранее стало известно, что подразделение группировки войск «Юг» зашли в село Гнатовка, находящееся в ДНР. Еще один населенный пункт региона — село Шевченко Первое — взяли под контроль военнослужащие из группировки «Центр». Всего за сутки в боях с этими подразделениями противник лишился 630 солдат, следует из брифинга оборонного ведомства.