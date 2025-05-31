Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:34, 31 мая 2025Бывший СССР

В сеть попали кадры освобождения населенного пункта в ДНР

ТАСС опубликовал кадры освобождения населенного пункта Новополь в ДНР
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Телеграм-канал ТАСС

Министерство обороны России заявило об освобождении населенного пункта Новополь в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом пишет ТАСС.

В сеть попали кадры взятия села Новополь в Донецкой народной республике (ДНР) подразделениями группировки войск «Восток».

Ранее стало известно, что подразделение группировки войск «Юг» зашли в село Гнатовка, находящееся в ДНР. Еще один населенный пункт региона — село Шевченко Первое — взяли под контроль военнослужащие из группировки «Центр». Всего за сутки в боях с этими подразделениями противник лишился 630 солдат, следует из брифинга оборонного ведомства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Историк раскрыл планы США по применению ядерного оружия. Что об этом известно?

    В Британии раскрыли источник блокировки решения Мерца о поставках Taurus

    Орбан обвинил украинцев в причастности к международному мошенничеству

    Российские войска уничтожили еще две пусковые установки HIMARS

    Экс-судья рассказал о наращивании военной инфраструктуры Польши около Калининграда

    ВСУ начали перегруппировку под натиском России

    Медведь напал на женщину с собакой

    Кличко заявил об авторитаризме на Украине

    В сеть попали кадры освобождения населенного пункта в ДНР

    В Госдуме высказались о влиянии россиян с лишним весом на экономику

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости