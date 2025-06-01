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17:47, 1 июня 2025Бывший СССР

«Адская радость». В России поразились реакции Киева на подрыв мостов под Брянском и Курском

Захарову поразила реакция Киева на обрушение мостов под Курском и Брянском
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Реакция Киева на трагедию с подрывом мостов в Брянской и Курской областях, жертвами которой стали семь человек, а пострадавшими — десятки, включая детей, поразительна, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из целей СВО. Смотрите, какое злорадство, посмотрите, какая адская радость и у политических деятелей, общественных, и у тех, кого, видимо, этой идеологией заразили

Мария Захароваофициальный представитель МИД России

Дипломат подчеркнула, все нормальные люди выражают сочувствие в связи со случившимся, однако на Украине, считает она, происходит тотальное «расчеловечивание тех, кого неонацистская идеология превращает из людей в непонятно кого».

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Автомобильный мост обрушился на железнодорожный состав №86, следовавший под конструкцией по маршруту Климов — Москва, в ночь с 31 мая на 1 июня. Причиной стал подрыв опоры конструкции

На Украине Зеленского назвали террористом после подрыва мостов

Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук считает, что подрыв пассажирского поезда в Брянской области указывает на террористическую сущность президента Украины Владимира Зеленского.

«Это очередной шаг к миру по "формуле Зеленского". (...) Безусловно, Зеленский террорист», — высказался он, отметив, что в отношении украинского лидера следует применить соответствующие меры.

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Названа цель Киева под Брянском

Глава комитета Государственной Думы по обороне Андрей Картаполов предположил, что целью Киева под Брянском было ужесточение позиции России и запугивание ее граждан. При этом военной значимости в действиях Украины, по его мнению, не было.

На данный момент известно о более чем 70 пострадавших в результате террористического акта — так данное происшествие квалифицировали в Следственном комитете РФ.

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Уточняется, что при подрыве моста под Брянском серьезные травмы получил четырехмесячный младенец. На данный момент его доставили при помощи авиации в клинику доктора Рошаля в Москве. Туда же перевезли и другого семилетнего пострадавшего.

Сам мост, по словам губернатора региона Александра Богомаза, восстановлению не подлежит, его полностью обрушили с помощью направленного взрыва. Разбор завалов дорожного полотна начнется в ближайшее время.

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