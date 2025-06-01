Экономист дала сомневающимся россиянам совет по банковским вкладам

Экономист Анисимова: Разумным решением по вкладам будет диверсификация доходов

В мае 2025 года разрыв между ростом цен и доходностью по вкладам все еще оставляет пространство для выгоды вкладчиков, однако факторы, влияющие на процентные предложения, уже начинают меняться, рассказала экономист, директор сервиса «Купец CRM» Анна Анисимова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Эксперт указала, что Банк России держит ставку на уровне 21 процента, но в ходе майского заседания регулятор дал понять, что ориентируется на дальнейшее снижение, поскольку темп роста цен замедляется. Ожидания рынка указывают на возможное снижение до 19,5 процента уже летом, отметила она.

«Если у вас есть возможность ждать, стоит присмотреться к коротким срокам размещения. Месячные или трехмесячные вклады под 18-18,5 процента позволят посмотреть на динамику решений регулятора и, возможно, по итогам пересмотра ключевой ставки разместиться под чуть более высокую ставку. Тем, кто готов вложить средства на полгода или год, стоит обратить внимание на комбинированные предложения: вклады с возможностью пополнения и частичного снятия», — посоветовала эксперт.

Анисимова отметила, что при сохранении доходности свыше 17 процентов за полугодие и около 16 процентов за год, можно рассчитывать на вклад, который будет приносить больше, чем рост цен. При этом альтернативы в виде облигаций федерального займа с текущей купонной доходностью около 12-13 процентов годовых и облигаций крупных корпораций с доходом 14-15 процентов представляют более высокий риск, поскольку цена этих ценных бумаг чувствительна к изменениям ставки, пояснила она.

Денежное предложение в стране остается избыточным, однако тенденция к постепенному ужесточению кредитных условий для банков означает, что они могут быть вынуждены корректировать ставки Анна Анисимова Экономист

«Рациональным решением выглядит диверсификация: держать часть средств на коротких вкладах, чтобы подстраховаться на случай снижения процентных ставок, и часть вложить в депозит с фиксированным сроком на полгода при текущей доходности. Если деньги не понадобятся ближайшие три месяца, имеет смысл поместить часть капитала на короткий рублевый вклад, чтобы через пару месяцев оценить новые предложения банков после возможного снижения ставки, а оставшиеся средства вложить на полгода или год под текущую доходность, учитывая налог на прибыль», — предложила Анисимова.

Ранее доцент кафедры «Финансы и кредит» Государственного университета управления Николай Кузнецов предположил, что после снижения ставок по вкладам россияне массово откажутся нести деньги в банки. Он указал, что средняя ставка опустилась с 21,5 до 19,5 процента в начале года, после чего приток средств на депозиты замедлился.

