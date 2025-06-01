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13:07, 1 июня 2025Силовые структуры

Генпрокурор России дал поручение после подрыва мостов в Брянской и Курской областях

Генпрокурор Краснов поручил помогать пострадавшим при ЧП с поездами
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Прокурорам Курской и Брянской областей поручили оказывать всестороннюю помощь людям, пострадавшим при чрезвычайных происшествиях (ЧП) с поездами. Такое распоряжение дал генпрокурор России Игорь Краснов, пишут «Известия».

Кроме того, Краснов распорядился запустить горячие линии для оперативного реагирования на обращения граждан. Особое внимание следует уделять вопросам оказания медицинской помощи пострадавшим, подчеркнули в Генпрокуратуре.

Помимо этого, транспортные прокуроры координируют работу правоохранителей и экстренных служб на местах происшествий, разъяснили в ведомстве. Организовано взаимодействие с железнодорожными и автомобильными службами для оперативного восстановления движения.

Генпрокуратура взяла на контроль расследование уголовных дел, возбужденных по фактам происшествий с железнодорожными составами.

Ранее в Кремле рассказали, что президент России Владимир Путин на протяжении всей ночи получал доклады о ЧП с поездами в Брянской и Курской областях.

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