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11:43, 1 июня 2025Россия

Путина на протяжении всей ночи информировали о ЧП с поездами в Брянской и Курской областях

Песков: Путин получал доклады о ЧП с поездами в Брянской и Курской областях
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Президента России Владимира Путина на протяжении всей ночи информировали о чрезвычайных происшествиях (ЧП) с поездами в Брянской и Курской областях. Глава государства получал доклады от ФСБ и представителей МЧС. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз отметил, что ведется разбор завалов на месте обрушения моста, в планах его восстановление. По последним данным, жертвами инцидента стали семь человек, еще 73 пострадали.

До этого временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал, что в регионе под грузовым поездом обрушился мост. Пострадали три человека. Дорогу под мостом в Курской области перекрыли, на место выехали все оперативные службы, заверил Хинштейн.

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