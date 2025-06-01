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22:54, 1 июня 2025Россия

Губернатор показал последствия обрушения моста под Брянском

Брянский губернатор Богомаз: Железнодорожные пути в Выгоничском районе расчищены
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Telegram-канал AV БогомаZ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз показал последствия обрушения моста на поезд в Выгоничском районе. Снимки с места ЧП он опубликовал в своем Telegram-канале.

Он отметил, что железнодорожные пути были расчищены меньше чем за сутки. В разборе завала участвовали работники дорожных организаций и подразделений Московской железной дороги. Сейчас продолжаются работы по ликвидации последствий ЧП.

Вечером 31 мая в Брянской области мост с находившимися на нем автомобилями рухнул на однопутный перегон Пильшино — Выгоничи, в момент подрыва там проезжал пассажирский поезд №86, следовавший из Климово в Москву. Состав сошел с рельсов. Семь человек не выжили, еще 89 пострадали. В регионе объявили трехдневный траур.

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