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21:01, 1 июня 2025Россия

Число пострадавших в крушении моста под Брянском выросло

Число пострадавших в крушении моста на поезд под Брянском выросло до 89 человек
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Пресс-служба Минздрава РФ / РИА Новости

В результате обрушения моста на поезд под Брянском пострадали 89 человек. О том, что число пострадавших при ЧП выросло, в Telegram сообщает Baza.

Уточняется, что 16 получивших травмы пассажиров находятся на лечении в Москве.

Ранее в Минздраве России сообщили, что в больницах после ЧП с поездом под Брянском остаются 55 человек. Еще 63 человека начали получать психологическую помощь.

Перед этим стало известно, что при обрушении моста не удалось спасти врача из Москвы. 32-летний медик возвращалась в столицу вместе с мужем и двумя детьми.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климово в Москву. Семь человек не выжили. В регионе объявили трехдневный траур.

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