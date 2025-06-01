Число пострадавших в крушении моста под Брянском выросло

В результате обрушения моста на поезд под Брянском пострадали 89 человек. О том, что число пострадавших при ЧП выросло, в Telegram сообщает Baza.
Уточняется, что 16 получивших травмы пассажиров находятся на лечении в Москве.
Ранее в Минздраве России сообщили, что в больницах после ЧП с поездом под Брянском остаются 55 человек. Еще 63 человека начали получать психологическую помощь.
Перед этим стало известно, что при обрушении моста не удалось спасти врача из Москвы. 32-летний медик возвращалась в столицу вместе с мужем и двумя детьми.
Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климово в Москву. Семь человек не выжили. В регионе объявили трехдневный траур.