Стали известны подробности об одной из жертв крушения поезда под Брянском

MK.RU: Врача из Москвы не удалось спасти при крушении поезда под Брянском

Врача из Москвы не удалось спасти при крушении поезда под Брянском. Такие подробности об одной из жертв чрезвычайного происшествия (ЧП) стали известны MK.RU.

По данным издания, 32-летний медик возвращалась в столицу вместе с мужем и двумя детьми. Семья ехала в первом вагоне — в восьмом купе на 29-м и 32-м местах. Женщина с сыновьями разместилась на нижней полке, ее супруг — на верхней.

По словам россиянина, он дремал, когда произошло обрушение моста на железнодорожный состав. Сам он не пострадал, дети получили травмы, их состояние оценили как стабильное и уже отправили на лечение в Москву.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил трехдневный траур в связи с ЧП с поездом.

По уточненным сведениям, инцидент унес жизни семи человек, еще 73 пострадали.

Вечером 31 мая в Брянской области в результате подрыва мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву.

