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15:09, 1 июня 2025Россия

Стали известны подробности об одной из жертв крушения поезда под Брянском

MK.RU: Врача из Москвы не удалось спасти при крушении поезда под Брянском
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Врача из Москвы не удалось спасти при крушении поезда под Брянском. Такие подробности об одной из жертв чрезвычайного происшествия (ЧП) стали известны MK.RU.

По данным издания, 32-летний медик возвращалась в столицу вместе с мужем и двумя детьми. Семья ехала в первом вагоне — в восьмом купе на 29-м и 32-м местах. Женщина с сыновьями разместилась на нижней полке, ее супруг — на верхней.

По словам россиянина, он дремал, когда произошло обрушение моста на железнодорожный состав. Сам он не пострадал, дети получили травмы, их состояние оценили как стабильное и уже отправили на лечение в Москву.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил трехдневный траур в связи с ЧП с поездом.

По уточненным сведениям, инцидент унес жизни семи человек, еще 73 пострадали.

Вечером 31 мая в Брянской области в результате подрыва мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву.

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