Людей из ПВР в Брянской области оперативно развезли

ТАСС: Людей из ПВР в Брянской области оперативно развезли после обрушения моста

Пункт временного размещения в школе в Выгоничах Брянской области оперативно отработал. Об этом рассказал ТАСС представитель ПВР.

Источник сообщил, что ПВР закончил свою работу.

«ПВР в Выгоничах в школе уже пуст, людей развезли оперативно — кого забрали родственники, кого увезли домой, все сработали оперативно», — уточнил он.

Вечером 31 мая мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. По предварительным данным, причиной обрушения стал подрыв. Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».

