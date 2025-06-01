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17:57, 1 июня 2025Мир

Министр обороны Израиля приказал независимо от переговоров вести наступление в Газе

Минобороны Израиля приказал вести наступление в Газе, независимо от переговоров
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Amir Cohen / Reuters

Глава министерства обороны Израиля Исраэль Кац сообщил, что приказал армии вести наступление на позиции ХАМАС в сектор Газа, независимо от переговоров. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, Кац поручил продолжать наступление на все цели, независимо от проведения любых переговоров, используя для этого все необходимые средства на земле, море и в воздухе.

Глава Минобороны Израиля приказал армии наступать в Газе, независимо от переговоров. «Те, кто убивают и сражаются против нас, заплатят за это полную цену», — заявил министр.

Ранее стало известно, чт«»о Британия совместно с другими странами готовит санкции против ряда израильских министров из-за действий Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа.

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