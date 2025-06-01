Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
18:50, 1 июня 2025Россия

Минобороны доложило об отсутствии жертв при масштабной атаке дронов на аэродромы в России

МО РФ: Жертв среди военных и гражданского персонала при атаке дронов не выявлено
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости / РИА Новости

Жертв среди военных и гражданского персонала при масштабной атаке дронов на аэродромы в России выявлено не было. Об отсутствии погибших доложили в Минобороны в рамках очередного брифинга.

В ведомстве подчеркнули, что возгорания удалось устранить.

В Минобороны уточнили, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. Некоторые участники терактов уже задержаны.

В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов загорелось несколько единиц авиационной техники.

1 июня беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали ряд российских регионов, в том числе Иркутскую область. Очевидцы рассказывали, что дроны вылетали из фур. Уточнялось, что Сибирь впервые попала под удар БПЛА.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ударные дроны, вылетавшие из фур, атаковали военные аэродромы России. Минобороны заявило о теракте и раскрыло последствия

    В США установили личности подписывавших документы за Байдена сотрудников Белого дома

    Популярный бейсболист снялся топлес в рекламе модного бренда

    Россиянка поехала в Нью-Йорк и описала стоимость жизни в городе фразой «разориться можно»

    Раскрыты подробности предотвращения атаки в Амурской области

    В Вашингтоне заявили об отсутствии предупреждения об атаке дронов на российские регионы

    Найдено место сборки контейнеров с атаковавшими российские аэродромы дронами

    Мировые СМИ отреагировали на обрушения мостов в России

    Россиянка описала отпуск в круизе по Карибам фразой «вокруг одни похотливые пенсионеры»

    Зеленский изменил состав делегации для переговоров с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости