Минобороны доложило об отсутствии жертв при масштабной атаке дронов на аэродромы в России

МО РФ: Жертв среди военных и гражданского персонала при атаке дронов не выявлено

Жертв среди военных и гражданского персонала при масштабной атаке дронов на аэродромы в России выявлено не было. Об отсутствии погибших доложили в Минобороны в рамках очередного брифинга.

В ведомстве подчеркнули, что возгорания удалось устранить.

В Минобороны уточнили, что на военных аэродромах в Ивановской, Рязанской и Амурской областях все террористические атаки были отражены. Некоторые участники терактов уже задержаны.

В Мурманской и Иркутской областях в результате запуска FPV-дронов загорелось несколько единиц авиационной техники.

1 июня беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали ряд российских регионов, в том числе Иркутскую область. Очевидцы рассказывали, что дроны вылетали из фур. Уточнялось, что Сибирь впервые попала под удар БПЛА.