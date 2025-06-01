Politico: Подрыв мостов в России произошел перед мирными переговорами с Украиной

Обрушения мостов в Брянской и Курской областях привлекли внимание мировых СМИ. О ЧП рассказали издания Politico, The New York Times и другие.

Politico выпустила материал под заголовком «Перед запланированными мирными переговорами в приграничных российских регионах подорвали мосты». «Взрывы, произошедшие перед мирными переговорами, которые должны пройти в понедельник в Стамбуле, унесли жизни как минимум семерых человек, ранены десятки», — отметили в издании.

В The New York Times заявили о том, что не известно, связаны ли оба ЧП с мостами с конфликтом на Украине. Британский телеканал Sky News, в свою очередь, указал, что Россия квалифицирует оба инцидента как теракты.

Кроме того, об обрушениях мостов рассказали ряд других СМИ — турецкое Anadolu, французское France 24, немецкое ZDF и не только.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова раскритиковала реакцию Украины на подрыв мостов. Дипломат охарактеризовала заявления представителей украинской элиты об этих инцидентах как «адскую радость».

Перед этим сообщалось, что покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук назвал президента страны Владимира Зеленского террористом после ЧП с мостами в России.