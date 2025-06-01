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12:52, 1 июня 2025Бывший СССР

Захарова высказалась о реакции Украины на подрыв мостов

Захарова: Реакция Украины на трагедию в Курской и Брянской областях поражает
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Белицкий Дмитрий / АГН «Москва»

Реакция Украины на подрыв мостов в Курской и Брянской областях в ночь на воскресенье, 1 июня, поражает злорадством. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

«Все еще поражает реакция на Украине, которая, на мой взгляд, выдает ту самую болезненность, преодоление которой является одной из целей СВО», — подчеркнула пресс-секретарь МИД.

Захарова назвала трагедией инциденты с подрывом мостов в Курской и Брянской областях и указала на реакцию украинских общественных деятелей. Дипломат охарактеризовала заявления представителей украинской элиты как «адскую радость».

Ранее депутат Верховной Рады Украины Артем Дмитрук назвал президента страны Владимира Зеленского террористом после подрыва мостов. Он также призвал облегчить жизнь простых украинцев и избавить их от страданий.

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