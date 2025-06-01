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11:41, 1 июня 2025Россия

Московские клиники начали принимать на лечение пострадавших под Брянском

Собянин: Московские медики оказывают помощь пострадавшим под Брянском
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Московские клиники начали принимать пострадавших при крушении моста в Брянской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

По его словам, медики уже оказывают помощь детям и взрослым, прибывшим на Киевский вокзал. Их распределят на лечение в столичные медучреждения.

«Делаем все необходимое. Соболезную всем, кто потерял своих родных и близких», — написал Собянин.

Вечером 31 мая в результате подрыва в Брянской области обрушился мост, под которым проезжал пассажирский поезд. В результате происшествия, по последним данным, пострадали более 70 человек. Среди них четверо детей, в том числе четырехмесячный ребенок, которого направили в Москву вертолетом.

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