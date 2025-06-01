Московские клиники начали принимать на лечение пострадавших под Брянском

Собянин: Московские медики оказывают помощь пострадавшим под Брянском

Московские клиники начали принимать пострадавших при крушении моста в Брянской области. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram.

По его словам, медики уже оказывают помощь детям и взрослым, прибывшим на Киевский вокзал. Их распределят на лечение в столичные медучреждения.

«Делаем все необходимое. Соболезную всем, кто потерял своих родных и близких», — написал Собянин.

Вечером 31 мая в результате подрыва в Брянской области обрушился мост, под которым проезжал пассажирский поезд. В результате происшествия, по последним данным, пострадали более 70 человек. Среди них четверо детей, в том числе четырехмесячный ребенок, которого направили в Москву вертолетом.