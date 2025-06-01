На Западе заявили о четком сигнале Путина по Украине

AP: Путин послал Западу сигнал, что РФ добьется мира на своих условиях

Президент России Владимир Путин послал четкий сигнал Западу об урегулировании конфликта на Украине на его условиях. Об этом пишет Associated Press (AP).

«Путин посылает четкий сигнал: он согласится на урегулирование конфликта только на своих условиях, а [специальная] военная операция продолжится до тех пор, пока они не будут приняты», — предположили журналисты.

AP отметило нарастающее давление Вооруженных сил России по всей линии фронта и рост темпов наступления. Издание также привело комментарий политолога, директора по научной работе клуба «Валдай» Федора Лукьянова о возможной «психологической игре» Путина и президента США Дональда Трампа.

Ранее военный аналитик и политолог из США Марк Слебода спрогнозировал окончание конфликта на Украине на условиях России. Эксперт выразил мнение, что Украина использовала мирные инициативы для усиления собственных провокаций.