Названо количество находившихся на рухнувшем в Брянской области мосту машин

РИА Новости: На рухнувшем в Брянской области мосту находилось три машины

В экстренных службах раскрыли количество машин, находившихся на мосту в Брянской области в момент его обрушения. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщили агентству, по предварительной информации, на мосту находилось три автомобиля. Другие подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что в Москву прибыл резервный состав с пассажирами поезда, сошедшего с рельсов в Брянской области в результате обрушения моста. Он приехал на Киевский вокзал.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. ЧП унесло жизни семи человек. Губернатор Александр Богомаз заявил, что мост был подорван. В пресс-службе Московской железной дороги сообщили, что обрушение моста произошло из-за незаконного вмешательства в деятельность транспорта.

Кроме того, в ночь на 1 июня в Курской области произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Пострадал машинист.

Официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко позднее заявила, что обрушение мостов в Брянской и Курской областях является террористическим актом. Главное следственное управление приняло к производству уголовные дела, на местах происшествия работают сотрудники СК России.