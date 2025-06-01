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12:33, 1 июня 2025Россия

Состав с пассажирами сошедшего с рельсов поезда прибыл в Москву

Резервный состав с пассажирами сошедшего с рельсов поезда прибыл в Москву
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

В Москву прибыл резервный состав с пассажирами поезда, сошедшего с рельсов в Брянской области в результате обрушения моста. Об этом пишет РИА Новости.

Уточняется, что поезд №902 Брянск — Москва прибыл на Киевский вокзал.

Ранее стало известно, что в Брянской области произошло новое ЧП с поездом. По данным Telegram-канала «112», неизвестные подорвали железнодорожный путь на перегоне Унеча — Жеча.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. ЧП унесло жизни семи человек. СМИ называли предварительной причиной обрушения подрыв. Губернатор Александр Богомаз позднее также заявил, что мост был подорван.

Кроме того, в ночь на 1 июня в Курской области произошло обрушение моста, когда по нему ехал грузовой локомотив. Часть поезда рухнула на автомобильную дорогу, которая находилась под мостом. Пострадал один из машинистов, у него повреждены ноги.

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