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13:41, 1 июня 2025Мир

Обряд изгнания демонов закончился для гражданки США уголовным делом о расправе над сыном

В США арестовали расправившуюся над сыном в ходе изгнания демонов женщину
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: cbs12.com

В США 41-летняя жительница штата Флорида была арестована по делу о расправе над 6-летним сыном. Об этом в своем Telegram-канале сообщает РЕН ТВ.

По данным издания, Ронду Паулис попала под подозрение через 12 дней после исчезновения сына, когда его останки обнаружили полицейские. Изучая личность матери, они обратили внимания на множество странных религиозных постов в соцсетях. На допросе женщина рассказала шерифу, что верит в Бога и он повелел ей изгнать демонов из тела сына.

Ранее в Самаре увлекавшаяся эзотерикой россиянка откусила пальцы трехлетнему сыну.

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