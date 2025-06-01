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07:20, 1 июня 2025Бывший СССР

Пленный из ВСУ рассказал о преступном приказе командования

Командование ВСУ в Часовом Яре приказало расстрелять гражданских с белым флагом
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

В Часовом Яре военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) выполнили преступный приказ своего командования и расстреляли группу гражданских, которые подняли белый флаг и пытались эвакуироваться. Об этом украинский пленный рассказал РИА Новости.

«Пытались гражданские эвакуироваться в сторону завода. Вышли с белым флагом и начали отходить. ... Наши, когда это заметили, доложили руководству. ... Им было приказано открыть огонь», — делится солдат. По его словам, его сослуживцы выполнили приказ, все гражданские были ликвидированы. «Это приказы, которые нельзя выполнять, просто по-человечески», — добавил пленный.

Он сказал, что теперь не знает, как с этим дальше жить. Агентство уточняет, что солдат добровольно принял решение сдаться в плен российским войскам.

Ранее пленный ВСУ из Одесской области призвал президента Украины Владимира Зеленского остановить войну.

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