Популярный бейсболист снялся топлес в рекламе модного бренда

Популярный бейсболист Джадж снялся топлес в рекламе бренда Ralph Lauren

Американский бейсболист Аарон Джадж стал героем новой рекламной кампании модного бренда Ralph Lauren. Снимки публикует People.

33-летнего спортсмена запечатлели топлес с синим полотенцем на шее, держа в руках новый парфюм марки Polo 67 Eau de Parfum. В то же время на других кадрах популярный инфлюэнсер позировал в белой майке и синих спортивных брюках.

В феврале популярный испанский актер снялся с голым торсом для Esquire. Звезда фильма «Моя вина» Габриель Гевара позировал в черном пиджаке и блестящем шарфе. На другом снимке знаменитость запечатлели топлес с аксессуарами в виде кольчуги из линейки популярного бренда Paco Rabanne.