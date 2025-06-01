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19:40, 1 июня 2025Ценности

Популярный бейсболист снялся топлес в рекламе модного бренда

Популярный бейсболист Джадж снялся топлес в рекламе бренда Ralph Lauren
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Ralph Lauren Fragrances

Американский бейсболист Аарон Джадж стал героем новой рекламной кампании модного бренда Ralph Lauren. Снимки публикует People.

33-летнего спортсмена запечатлели топлес с синим полотенцем на шее, держа в руках новый парфюм марки Polo 67 Eau de Parfum. В то же время на других кадрах популярный инфлюэнсер позировал в белой майке и синих спортивных брюках.

В феврале популярный испанский актер снялся с голым торсом для Esquire. Звезда фильма «Моя вина» Габриель Гевара позировал в черном пиджаке и блестящем шарфе. На другом снимке знаменитость запечатлели топлес с аксессуарами в виде кольчуги из линейки популярного бренда Paco Rabanne.

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