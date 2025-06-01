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11:02, 1 июня 2025Силовые структуры

Премьер-министру Мишустину доложили о ЧП с поездами в российских регионах

Премьер-министру Мишустину и вице-премьеру России доложили о ЧП с поездами
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру России доложили о подрыве мостов с поездами в российских регионах. Об этом сообщает глава Минтранспорта РФ Роман Старовойт.

По словам министра, сотрудники ведомства на протяжении всей ночи были на связи с региональными властями. Заместителю председателя правительства Российской Федерации доложено, председателю правительства Российской Федерации доложено», — заявил Старовойт.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после подрыва моста в Брянской области выросло до 73 человек.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. В случившемся подозревают украинских диверсантов.

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