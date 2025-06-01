Премьер-министру Мишустину доложили о ЧП с поездами в российских регионах

Премьер-министру Мишустину и вице-премьеру России доложили о ЧП с поездами

Премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру России доложили о подрыве мостов с поездами в российских регионах. Об этом сообщает глава Минтранспорта РФ Роман Старовойт.

По словам министра, сотрудники ведомства на протяжении всей ночи были на связи с региональными властями. Заместителю председателя правительства Российской Федерации доложено, председателю правительства Российской Федерации доложено», — заявил Старовойт.

Ранее сообщалось, что число пострадавших после подрыва моста в Брянской области выросло до 73 человек.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. В случившемся подозревают украинских диверсантов.