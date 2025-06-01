Путин созвонился с губернатором Брянской области и главой РЖД

Песков: Путин заслушал доклады Богомаза и Белозерова по ЧП под Брянском

Президент России Владимир Путин созвонился с губернатором Брянской области Александром Богомазом и главой компании «Российские железные дороги» (РЖД) Олегом Белозеровым. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Пресс-секретарь отметил, что глава государства заслушал доклады по чрезвычайному происшествию (ЧП) с поездом под Брянском.

Песков добавил, что Путина проинформировали о принимаемых мерах в связи с произошедшим на железной дороге.

До этого брянский губернатор заявил о разборе завалов на месте обрушения моста на поезд, направлявшийся в Москву. Богомаз пояснил, что мост планируют восстановить.

По последним данным, жертвами чрезвычайного происшествия с поездом в Брянской области стали семь человек, еще 73 пострадали.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. В случившемся заподозрили украинскую сторону.