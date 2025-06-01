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14:44, 1 июня 2025Россия

Путин запланировал заседание Совета безопасности

Журналист Зарубин: Путин проведет заседание Совбеза в начале июня
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Президент России Владимир Путин запланировал заседание Совета безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале «Смотри» со ссылкой на заявление журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

Источник отметил, что заседание планируется провести на следующей неделе — в начале июня. Также в планах главы государства совещание с членами правительства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин получал информацию о происшествиях в Брянской области на протяжении всей ночи. Ему докладывали представители ФСБ и МЧС.

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