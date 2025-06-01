Журналист Зарубин: Путин проведет заседание Совбеза в начале июня

Президент России Владимир Путин запланировал заседание Совета безопасности. Об этом сообщается в Telegram-канале «Смотри» со ссылкой на заявление журналиста телеканала «Россия» Павла Зарубина.

Источник отметил, что заседание планируется провести на следующей неделе — в начале июня. Также в планах главы государства совещание с членами правительства.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Путин получал информацию о происшествиях в Брянской области на протяжении всей ночи. Ему докладывали представители ФСБ и МЧС.