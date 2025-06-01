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11:17, 1 июня 2025Россия

Родственница пострадавшей при сходе поезда под Брянском описала обстановку после ЧП

Родственница: Пострадавшим при ЧП с поездом под Брянском пришлось идти по лесу
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Stringer / Reuters

Гражданам, пострадавшим при сходе поезда в результате обрушения моста под Брянском, пришлось идти ночью с вещами по лесу. Такую обстановку после чрезвычайного происшествия описала родственница одной из женщин, находившихся в составе. Рассказ россиянки приводит РЕН ТВ.

Женщина отметила, что позже пострадавших отвезли на автобусах до близлежащего поселка и напоили чаем. По ее данным, тем, кому понадобилась первая помощь, ее оказали, а спустя некоторое время их отвезли на автобусах в Брянск, где посадили на поезд до Москвы.

У свекрови россиянки диагностировали травму головы из-за сильного удара. Подруга женщины пострадала больше, так как в момент обрушения моста она упала и ее придавила дверь купе.

До этого стало известно, что компания «Российские железные дороги» (РЖД) выплатит семьям погибших пассажиров поезда Климов — Москва при обрушении моста под Брянском по 2,2 миллиона рублей.

По уточненным сведениям, жертвами чрезвычайного происшествия стали 7 человек, еще 73 пострадали.

Вечером 31 мая в Брянской области мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву. В случившемся заподозрили украинских диверсантов.

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