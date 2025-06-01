Россиян предупредили о штрафе за несоблюдение режима тишины

Депутат Госдумы Колунов пригрозил штрафом за несоблюдение режима тишины в домах

Зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов заявил, что регионы России вправе самостоятельно устанавливать временные рамки для соблюдения режима тишины в многоквартирных домах (МКД) и штрафные санкции за его нарушение. Его слова приводит РИА Новости.

Колунов напомнил, что за несоблюдение режима тишины грозит штраф. По его словам, жителям всех регионов нужно соблюдать запрет на шум в ночное время, а также обеспечивать «тихий час» днем.

«В Московской области административная ответственность для шумных соседей составляет 1 000—3 000 рублей, для должностных лиц, ИП — 5 000-10 000 рублей, а для юрлиц — 20 000—50 000 рублей», — предупредил депутат.

Ранее россиянам напомнили о соблюдении режима тишины на дачах. Шумом обычно считаются крики, свист, пение, громкая музыка, звуки пиротехники, ремонтные работы, вой собак и другие звуки, которые нарушают спокойствие соседей.