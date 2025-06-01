Россиян призвали хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше

Юрист Иващенко призвала сохранять квитанции об оплате ЖКУ на случай суда

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко напомнила, что срок хранений квитанций об оплате ЖКХ по закону составляет три года. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Иващенко призвала сохранять квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше на случай суда. Документ также позволит подтвердить, что гражданин проживал в квартире, арендовал ее и так далее. Кроме того, квитанцию за ЖКУ примут как доказательство алиментных выплат.

«Поэтому рекомендуем хранить квитанции как минимум три года, а лучше больше. Ведь неизвестно, когда и для чего они могут понадобиться, и лучше подстраховаться», — отметила она.

Ранее россиянам посоветовали требовать перерасчет, если они получили слишком большой счет за ЖКУ. С таким предложением выступил общественный деятель Дмитрий Бондарь.