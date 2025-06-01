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05:08, 1 июня 2025Экономика

Россиян призвали хранить квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше

Юрист Иващенко призвала сохранять квитанции об оплате ЖКУ на случай суда
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Ведущий юрист Европейской юридической службы Србуи Иващенко напомнила, что срок хранений квитанций об оплате ЖКХ по закону составляет три года. Об этом она сообщила в беседе с агентством «Прайм».

Иващенко призвала сохранять квитанции об оплате ЖКУ как можно дольше на случай суда. Документ также позволит подтвердить, что гражданин проживал в квартире, арендовал ее и так далее. Кроме того, квитанцию за ЖКУ примут как доказательство алиментных выплат.

«Поэтому рекомендуем хранить квитанции как минимум три года, а лучше больше. Ведь неизвестно, когда и для чего они могут понадобиться, и лучше подстраховаться», — отметила она.

Ранее россиянам посоветовали требовать перерасчет, если они получили слишком большой счет за ЖКУ. С таким предложением выступил общественный деятель Дмитрий Бондарь.

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