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05:20, 1 июня 2025Экономика

Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня

Эксперт Лопатина напомнила россиянам о сокращенном рабочем дне 11 июня
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина заявила, что россиян в июне ожидает трехдневная рабочая неделя. Ее слова приводит ТАСС.

Лопатина напомнила, что с 12 по 15 июня запланированы выходные дни в связи с празднованием Дня России. Поэтому на 11 июня придется сокращенный на один час рабочий день.

«8 марта в этом году выпало на субботу, этот выходной день был перенесен на 13 июня. 12 июня — День России, выходной по случаю праздника. 14-15 июня — стандартные выходные», — подчеркнула она.

Ранее россиянам напомнили об изменении порядка выплаты пенсий в июне. Депутат Госдумы Алексей Говырин уточнил, что ее начислят досрочно из-за празднования Дня России 12 июня.

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