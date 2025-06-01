Россиянам напомнили о сокращенном рабочем дне 11 июня

Эксперт Лопатина напомнила россиянам о сокращенном рабочем дне 11 июня

Эксперт Центра «ИНСАП» ИПЭИ Президентской Академии Марина Лопатина заявила, что россиян в июне ожидает трехдневная рабочая неделя. Ее слова приводит ТАСС.

Лопатина напомнила, что с 12 по 15 июня запланированы выходные дни в связи с празднованием Дня России. Поэтому на 11 июня придется сокращенный на один час рабочий день.

«8 марта в этом году выпало на субботу, этот выходной день был перенесен на 13 июня. 12 июня — День России, выходной по случаю праздника. 14-15 июня — стандартные выходные», — подчеркнула она.

Ранее россиянам напомнили об изменении порядка выплаты пенсий в июне. Депутат Госдумы Алексей Говырин уточнил, что ее начислят досрочно из-за празднования Дня России 12 июня.