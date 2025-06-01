РИА Новости: ВСУ сдают позиции на работинском направлении

Российские военнослужащие продолжают наступление в Запорожской области. Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются удерживать свои позиции и опорные пункты, однако точные удары артиллерии России вынуждают их отступать, сообщил РИА Новости боец с позывным Скрипач.

«Сейчас уже противник не так активен, как раньше. Больше он занимается удержанием своих позиций. Но и это ему слабо удается, потому что с каждым вылетом "птички" [дрона] и выстрелом снаряда им приходится отдавать блиндажи, отдавать те территории, которые они заняли», — рассказал солдат.

По словам Скрипача, противник теряет позиции, неся потери. Некоторые из солдат ВСУ выбирают сдаться в плен. Как отметил российский боец, это благоприятно сказывается на продвижении армии России.

Ранее сообщалось, что в Работино заметили группировку ВСУ с белым флагом.