Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:28, 1 июня 2025Россия

Российский телеканал назвал взрыв причиной обрушения моста в Брянской области

РЕН ТВ: Взрыв стал причиной обрушения моста в Брянской области
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Кадр: Telegram-канал Mash

Взрыв стал причиной обрушения моста в Брянской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В результате ЧП есть погибшие. Среди них — два пассажира, машинист и помощник машиниста, рассказал собеседник телеканала.

До этого такую версию изложили ряд Telegram-каналов. Предположительно, было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Мост рухнул на железнодорожный состав.

По последним данным, пострадало 44 человека, сообщает Baza. По информации Mash, число пострадавших — 22 человека, данные разнятся. Официальной информации о точном количестве не поступало. Информацию о происшествии подтвердил губернатор региона Александр Богомаз.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянской области подорвали мост, пассажирский поезд потерпел крушение. Есть жертвы и пострадавшие

    Российский телеканал назвал взрыв причиной обрушения моста в Брянской области

    Богомаз рассказал о помощи пострадавшим при обрушении моста в Брянской области

    В МЧС оценили ситуацию на месте крушения поезда в Брянской области

    Младенец пострадал при обрушении моста в Брянской области

    Раскрыты подробности о погибших при обрушении моста в Брянской области

    В Раде отреагировали на подрыв моста в Брянской области

    МЖД заявила об обрушении моста из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта»

    ПСЖ впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. Шейхам потребовалось 14 лет, чтобы привести клуб к победе в главном еврокубке

    Стало известно об угрозе обрушения еще одного пролета моста в Брянской области

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости