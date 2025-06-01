Российский телеканал назвал взрыв причиной обрушения моста в Брянской области

РЕН ТВ: Взрыв стал причиной обрушения моста в Брянской области

Взрыв стал причиной обрушения моста в Брянской области, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

В результате ЧП есть погибшие. Среди них — два пассажира, машинист и помощник машиниста, рассказал собеседник телеканала.

До этого такую версию изложили ряд Telegram-каналов. Предположительно, было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Мост рухнул на железнодорожный состав.

По последним данным, пострадало 44 человека, сообщает Baza. По информации Mash, число пострадавших — 22 человека, данные разнятся. Официальной информации о точном количестве не поступало. Информацию о происшествии подтвердил губернатор региона Александр Богомаз.