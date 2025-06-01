Российский военкор оценил подрыв моста под Брянском словами «дело нехитрое»

Сладков о подрыве моста под Брянском: ждут большого ответа прям в переговоры

Российский военный корреспондент Александр Сладков в Telegram-канале отреагировал на подрыв моста в Брянской области.

Военкор предположил, что Киев будет ждать от Москвы ответного удара во время переговоров в Стамбуле, которые пройдут 2 июня. «Прошлый раз тоже была провокация. Рвануть мост с гражданской электричкой дело нехитрое», — отметил он.

Комментируя тактику российских военных, он напомнил, что ВС РФ работает лишь по военным целям. «Рвануть электричку с детьми это не великая диверсионная доблесть. Но я очень надеюсь, что одним украинским мостом будет меньше. В нужный для нас момент», — заключил он.

Предварительно, причиной обрушения мог стать подрыв, Shot отмечал, что было заложено четыре взрывных устройства: на опорах и на шпалах. Официально версия подрыва на данный момент не подтверждалась.

Как сообщили в пресс-службе Московской железной дороги, обрушение моста произошло из-за «незаконного вмешательства в деятельность транспорта».