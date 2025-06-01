Экономист Сакс допустил, что Украина станет развитой экономикой в условиях мира

Американский экономист, директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета (Нью-Йорк) профессор Джеффри Сакс заявил, что Украина обладает шансом стать устойчиво развивающимся экономическим пространством, если конфликт с Россией разрешится и наступит мир. Его слова приводит ТАСС.

Сакс допустил, что Украина станет развитой экономикой в условиях мира. По его мнению, без конфликта с Россией Киев мог бы развивать туризм, транспортные услуги и финансы.

«Это не примитивная экономика — это аграрная держава, у нее может быть потенциал в горнодобывающей отрасли, это промышленная экономика, экономика услуг», — признал он.

Ранее Сакс раскрыл последствия отказа президента Украины Владимира Зеленского от переговоров. По его мнению, в таком случае Киев лишится Одессы.