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22:29, 1 июня 2025Мир

Стало известно о судьбе переговоров с Украиной в Стамбуле на фоне атак ВСУ

РИА Новости: Переговоры с Украиной состоятся, несмотря на последние события
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Lewis J Goetz / Unsplash

Переговоры между делегациями России и Украины будут проведены, несмотря на последние события. Об этом РИА Новости заявил осведомленный источник.

Собеседник агентства утвердительно ответил на вопрос, состоятся ли переговоры в Стамбуле, несмотря на события в воскресенье.

Ранее российская делегация подтвердила, что переговоры с Украиной состоятся во дворце Чираган в Стамбуле, проинформировал корреспондент RT Константин Придыбайло.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар, по сообщению Минобороны РФ, попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Сибирь при этом была атакована впервые.

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