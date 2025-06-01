Стало известно о судьбе переговоров с Украиной в Стамбуле на фоне атак ВСУ

РИА Новости: Переговоры с Украиной состоятся, несмотря на последние события

Переговоры между делегациями России и Украины будут проведены, несмотря на последние события. Об этом РИА Новости заявил осведомленный источник.

Собеседник агентства утвердительно ответил на вопрос, состоятся ли переговоры в Стамбуле, несмотря на события в воскресенье.

Ранее российская делегация подтвердила, что переговоры с Украиной состоятся во дворце Чираган в Стамбуле, проинформировал корреспондент RT Константин Придыбайло.

В воскресенье, 1 июня, несколько российских регионов были атакованы беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Под удар, по сообщению Минобороны РФ, попали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Сибирь при этом была атакована впервые.