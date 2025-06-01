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23:07, 31 мая 2025Бывший СССР

Стало известно о воюющих на стороне ВСУ французах

Командир Мюнье: На стороне ВСУ воюют более 100 французских наемников
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

На стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) воюют более 100 наемников из Франции, которых уже удалось идентифицировать. Об этом сообщил командир российско-французского отряда БПЛА «Нормандия — Неман» Сергей Мюнье в беседе с ТАСС.

«По европейцам на стороне ВСУ — здесь есть несколько категорий. Первая категория — это, скажем так, простые граждане, которые самовольно решаются прийти и вступить в ряды ВСУ. Таких людей хотя и больше, чем у нас, но их не так уж много», — сказал Мюнье, пояснив, что на стороне украинских войск в конфликте участие принимали минимум 104 француза, 16 из них уже ликвидированы.

Военнослужащий отметил, что наемники не пытаются скрываться и зачастую в социальных сетях сами публикуют различные фотографии и видеозаписи. В частности, они показывают и свои преступления — убийства пленных, акты нападений, пыток и изнасилований.

Ранее Мюнье рассказал, что 99 процентов наемников на Украине — это представители ультраправых организаций, бывшие скинхеды и хулиганы. Однако, помимо них, там присутствуют представители западных спецслужб и сил специальных операций.

Вот это да!
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