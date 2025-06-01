Теннисистка Касаткина пошутила об Андреевой перед матчем на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Касаткина пошутила, что ненавидит Андрееву на «Ролан Гаррос»

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая за Австралию, на пресс-конференции перед матчем четвертого круга «Ролан Гаррос» пошутила над своей соперницей россиянкой Миррой Андреевой. Видео доступно на YouTube-канале турнира.

«Я ее ненавижу! Да не, шучу. Она очень милая девушка и потрясающий игрок», — заявила спортсменка. Касаткина рассказала, что дружит с Андреевой, и посчитала, что она может многого добиться благодаря своему таланту.

Встреча между Андреевой и Касаткиной пройдет 2 июня и начнется в 12:00 по московскому времени. Андреева занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Касаткина располагается на 17-й строчке.

Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию 29 марта. Она заявила о невозможности жить свободно в России.