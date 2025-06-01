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13:26, 1 июня 2025Спорт

Теннисистка Касаткина пошутила об Андреевой перед матчем на «Ролан Гаррос»

Теннисистка Касаткина пошутила, что ненавидит Андрееву на «Ролан Гаррос»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Дарья Касаткина

Дарья Касаткина. Фото: Christian Hartmann / Reuters

Бывшая российская теннисистка Дарья Касаткина, выступающая за Австралию, на пресс-конференции перед матчем четвертого круга «Ролан Гаррос» пошутила над своей соперницей россиянкой Миррой Андреевой. Видео доступно на YouTube-канале турнира.

«Я ее ненавижу! Да не, шучу. Она очень милая девушка и потрясающий игрок», — заявила спортсменка. Касаткина рассказала, что дружит с Андреевой, и посчитала, что она может многого добиться благодаря своему таланту.

Встреча между Андреевой и Касаткиной пройдет 2 июня и начнется в 12:00 по московскому времени. Андреева занимает шестое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Касаткина располагается на 17-й строчке.

Касаткина объявила, что сменила гражданство и будет представлять Австралию 29 марта. Она заявила о невозможности жить свободно в России.

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