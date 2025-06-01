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15:55, 1 июня 2025Бывший СССР

Украина решила расширить принудительную эвакуацию в Днепропетровской области

Киев расширил принудительную эвакуацию в Днепропетровской области
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Власти Украины решили расширить принудительную эвакуацию в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на главу военной администрации региона Сергея Лысака сообщает ТАСС.

По словам Лысака, Киев хочет включить в принудительную эвакуацию еще 14 населенных пунктов области. Речь идет о пяти населенных пунктах в Межевской общине, семи в Великомихайловской и двух в Маломихайловской.

В украинской военной администрации полагают, что вся процедура может занять около двух месяцев.

В Киеве озаботились принудительной эвакуацией населения из региона после успешного наступления Вооруженных сил России на днепропетровском направлении.

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