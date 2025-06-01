Киев расширил принудительную эвакуацию в Днепропетровской области

Власти Украины решили расширить принудительную эвакуацию в Днепропетровской области. Об этом со ссылкой на главу военной администрации региона Сергея Лысака сообщает ТАСС.

По словам Лысака, Киев хочет включить в принудительную эвакуацию еще 14 населенных пунктов области. Речь идет о пяти населенных пунктах в Межевской общине, семи в Великомихайловской и двух в Маломихайловской.

В украинской военной администрации полагают, что вся процедура может занять около двух месяцев.

В Киеве озаботились принудительной эвакуацией населения из региона после успешного наступления Вооруженных сил России на днепропетровском направлении.