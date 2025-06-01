Умерла актриса из сериала «Отчаянные домохозяйки»

Умерла актриса Махаффи, снявшаяся в сериале «Отчаянные домохозяйки»

Актриса Валери Махаффи, которая сыграла основную второстепенную роль в третьем сезоне сериала «Отчаянные домохозяйки», умерла в возрасте 71 года. Причиной смерти стал рак, сообщает Associated Press со ссылкой на заявление ее мужа Джозефа Келла.

«Америка потеряла одну из своих самых обаятельных актрис. Ее будет не хватать», — написал муж актрисы, добавив, что он потерял любовь всей своей жизни.

Помимо «Отчаянных домохозяек», Махаффи известна зрителю по своим работам в таких сериалах, как «Детство Шелдона» и «Северная экспозиция». За участие в последнем она получила премию «Эмми».

Ранее умерла актриса Лоретта Суит, известная по роли Маргарет Халиган в телесериале «Чертова служба в госпитале Мэш».