Умерла актриса Лоретта Суит

CBS: Американская актриса Лоретта Суит умерла в возрасте 87 лет

Американская актриса Лоретта Суит умерла в возрасте 87 лет. Об этом сообщил ее представитель Харлан Болл, пишет CBS.

Суит умерла в своем доме Нью-Йорке по естественным причинам. Актриса известна по роли Маргарет Халиган в телесериале «Чертова служба в госпитале Мэш».

Актрису четырежды номинировали на премию «Золотой глобус» за лучшую женскую роль второго плана. Также Суит выиграла две премии «Эмми».

Ранее ушла из жизни голливудская актриса Кэтлин Хьюз, известная как одна из первых «королев крика».

До этого сообщалось, что актер Чарли Скейлис, известный ролями в сериалах «Клан Сопрано» и «Прослушка» ушел из жизни в возрасте 84 лет.