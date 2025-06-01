В 2025 году средняя зарплата в России может превысить 105 тысяч рублей

Доцент Балынин: Средняя зарплата в России может превысить 105 тысяч рублей

Уже в 2025 году средняя заработная плата в России может превысить показатель в 105 тысяч рублей. Об этом сообщил доцент кафедры общественных финансов финансового факультета Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин в беседе с РИА Новости.

«Если это так сложится, то мы увидим в номинальном исчислении 19 процентов прирост», — сказал Балынин, напомнив, что в 2024 году этот показатель составил 87 952 рубля. Эксперт подчеркнул, что рост зарплат полезен для России, так как по своим темпам опережает инфляцию, что способствует росту материального обеспечения россиян.

Балынин добавил, что рано или поздно «гонка зарплат» прекратится. Он связал нынешнюю тенденцию с тем, что сейчас существует дефицит работников, способных обеспечивать научно-технический прогресс. По мере того, как этот дефицит будет сокращаться, будут сокращаться и темпы роста заработной платы.

Ранее сообщалось, что за пять лет зарплаты в IT-отрасли в России выросли на 40 процентов.