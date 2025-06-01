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18:10, 1 июня 2025Россия

В Брянской области начали разбор моста после обрушения

РИА Новости: В Брянской области начался разбор моста после обрушения
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Russian Emergencies Ministry / Handout / Reuters

В Брянской области рабочие начали разбор моста после обрушения из-за искусственного подрыва. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

По информации источника, для разбора конструкции будет использоваться спецтехника. При этом губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что рухнувший на пассажирский поезд мост восстановлению не подлежит.

В связи с происшествием на железной дороге в регионе объявили трехдневный траур. На всей его территории будут приспущены российские флаги, а также отменены развлекательные мероприятия.

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