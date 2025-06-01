Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:26, 1 июня 2025Россия

В Госдуме назвали мотив первого удара дронов по Сибири

Депутат Чепа назвал попыткой шантажа перед переговорами удар дронов по Сибири
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Первый удар беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Сибири является попыткой шантажа перед вторым раундов переговоров в Стамбуле. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это попытка шантажа и угроз. (...) Естественно, это скажется на переговорах», — подчеркнул депутат.

Чепа назвал массированный удар дронов ВСУ по регионам России попыткой воздействовать на переговорный процесс. По мнению политика, действия со стороны Киева не могут не отразиться на предстоящей встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Ранее делегация России вылетела на переговоры с Украиной в Стамбуле. Дополнительных подробностей не сообщается.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Дроны ВСУ атаковали регионы России, под удар впервые попала Сибирь. Беспилотники вылетали из фур

    Названа самая модная женская обувь на лето

    Врачи перечислили красные флаги для мужчин старше 40

    Российский футболист признался в любви к другой стране

    Глава Мурманской области назвал фейком сведения о взрывах в Североморске

    В Бурятии усилили меры безопасности после атаки дронов

    В Госдуме назвали мотив первого удара дронов по Сибири

    Появилось видео с найденным мертвым водителем фуры с дронами

    Опасность атаки БПЛА объявлена по всему российскому региону

    Главком Сухопутными войсками ВСУ подал в отставку из-за неудач на фронте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости