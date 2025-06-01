В Госдуме назвали мотив первого удара дронов по Сибири

Депутат Чепа назвал попыткой шантажа перед переговорами удар дронов по Сибири

Первый удар беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Сибири является попыткой шантажа перед вторым раундов переговоров в Стамбуле. Об этом NEWS.ru заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Это попытка шантажа и угроз. (...) Естественно, это скажется на переговорах», — подчеркнул депутат.

Чепа назвал массированный удар дронов ВСУ по регионам России попыткой воздействовать на переговорный процесс. По мнению политика, действия со стороны Киева не могут не отразиться на предстоящей встрече российской и украинской делегаций в Стамбуле.

Ранее делегация России вылетела на переговоры с Украиной в Стамбуле. Дополнительных подробностей не сообщается.