Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:50, 1 июня 2025Россия

В Госдуме отреагировали на ЧП с поездом в Брянской области

Депутат Белик назвал чудовищным преступлением ЧП с поездом в Брянской области
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик назвал чудовищным преступлением против мирных граждан чрезвычайное происшествие (ЧП) с поездом в Брянской области. Его реакцию публикует RT.

Парламентарий отметил, что целью злоумышленников стали семьи и дети. «Звериную злобу террористы вымещают на беззащитных людях, проявляя ненависть ко всему живому, к мирному будущему, к детям как наивысшей ценности», — сказал Белик.

Он выразил соболезнования родственникам жертв.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз объявил в регионе трехдневный траур в связи с произошедшим.

По последним данным, трагедия на железнодорожном полотне в Брянской области унесла жизни семи человек, еще 73 пострадали.

Вечером 31 мая в Брянской области в результате подрыва мост рухнул на пассажирский поезд №86, следовавший из Климова в Москву.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Брянской области произошло еще одно ЧП с поездом

    В Госдуме отреагировали на ЧП с поездом в Брянской области

    Российские военные за сутки сбили 100 украинских беспилотников

    Обряд изгнания демонов закончился для гражданки США уголовным делом о расправе над сыном

    Песков раскрыл мотив Кремля в нормализации отношений с США

    Удар ракеты по пункту управления БПЛА ВСУ в Сумской области попал на видео

    Врачи оценили полезные свойства окрошки на квасе и на кефире

    В Брянской области объявили трехдневный траур в связи с ЧП с поездом

    Теннисистка Касаткина пошутила об Андреевой перед матчем на «Ролан Гаррос»

    Собаки помешали приземлиться самолету в российском аэропорту

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости