В Раде отреагировали на подрыв моста в Брянской области

Депутат Рады Дмитрук назвал подрыв моста под Брянском шагом к миру от Зеленского

Депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале заявил, что подрыв моста в Брянской области является очередным шагом к миру по формуле украинского лидера Владимира Зеленского.

«Это очередной шаг к миру по формуле Зеленского. Напомню, переговоры запланированы на 2 июня», — написал украинский депутат.

Число пострадавших при обрушении моста в Брянской области могло превысить 40 человек. Все они пассажиры поезда «Климово — Москва», на который и обрушился мост. Губернатор Брянской области Александр Богомаз подтвердил сообщения о происшествии.