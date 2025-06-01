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22:58, 1 июня 2025Мир

Властям Британии дали совет по спасению страны от уничтожения

Журналист Миллер: Британии грозит уничтожение, если она не признает очевидное
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Aleks M / Unsplash

Великобритании грозит уничтожение, если она не признает, что больше не является мировой державой, считает британский журналист Джонни Миллер. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По словам журналиста, страна утратила «экономическую и ресурсную мощь», поэтому не может продолжать вести колониалистическую политику. «Пора двигаться дальше. Если мы не будем умными и реалистичными — мы только уничтожим себя», — предупредил он.

Ранее британский министр обороны Джон Хили заявил о готовности страны сражаться с Россией в будущем. Он сообщил, что Великобритания развивает военно-промышленный комплекс строительством новых фабрик и планирует вкладывать в производство боеприпасов до шести миллиардов фунтов (636 миллиардов рублей) в год в течение созыва парламента.

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