Властям Британии дали совет по спасению страны от уничтожения

Журналист Миллер: Британии грозит уничтожение, если она не признает очевидное

Великобритании грозит уничтожение, если она не признает, что больше не является мировой державой, считает британский журналист Джонни Миллер. Об этом он написал на своей странице в соцсети X.

По словам журналиста, страна утратила «экономическую и ресурсную мощь», поэтому не может продолжать вести колониалистическую политику. «Пора двигаться дальше. Если мы не будем умными и реалистичными — мы только уничтожим себя», — предупредил он.

Ранее британский министр обороны Джон Хили заявил о готовности страны сражаться с Россией в будущем. Он сообщил, что Великобритания развивает военно-промышленный комплекс строительством новых фабрик и планирует вкладывать в производство боеприпасов до шести миллиардов фунтов (636 миллиардов рублей) в год в течение созыва парламента.