Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:15, 1 июня 2025Бывший СССР

Военкоры сообщили о начале штурма Карповки российскими войсками

RusVesna: Армия России начала штурм Карповки
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Армия России активно наступает на краснолиманском направлении, заняв обширный участок территории между Редкодубом, Липовым и начав штурм Карповки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Русские ворвались в Карповку. Площадь продвижения — около десяти квадратных километров», — приводят военкоры сообщения украинских военных аналитиков.

По данным Telegram-канала, продолжается зачистка опорников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за Липовым в сторону Зеленой Долины.

Ранее стало известно, что армия России заняла Шевченко Первое в ДНР. По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 390 военнослужащих, две боевые бронемашины «Казак», семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Ударные дроны, вылетавшие из фур, атаковали военные аэродромы России. Минобороны заявило о теракте и раскрыло последствия

    На Западе отреагировали на обвинения в адрес президента Молдавии в торговле детьми

    Экс-врач Белого дома рассказал о болезни Байдена

    Стало известно о мерах безопасности перед переговорами России и Украины в Стамбуле

    Военкоры сообщили о начале штурма Карповки российскими войсками

    Химическое оружие десятилетиями наводило ужас на солдат. Почему от него отказались?

    В РФС заявили о переговорах Карпина с одним клубом

    Рядом с Курской АЭС сбили несколько беспилотников

    Число пострадавших при обрушении моста под Брянском выросло

    Акинфеев стал рекордсменом по числу побед в Кубке России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости