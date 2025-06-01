RusVesna: Армия России начала штурм Карповки

Армия России активно наступает на краснолиманском направлении, заняв обширный участок территории между Редкодубом, Липовым и начав штурм Карповки в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны» (RusVesna).

«Русские ворвались в Карповку. Площадь продвижения — около десяти квадратных километров», — приводят военкоры сообщения украинских военных аналитиков.

По данным Telegram-канала, продолжается зачистка опорников Вооруженных сил Украины (ВСУ) за Липовым в сторону Зеленой Долины.

Ранее стало известно, что армия России заняла Шевченко Первое в ДНР. По данным Минобороны, за сутки Киев потерял в зоне ответственности группировки более 390 военнослужащих, две боевые бронемашины «Казак», семь автомобилей и орудие полевой артиллерии.