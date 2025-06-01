Военные прокуроры выехали на места атак дронов на военные объекты

Военные прокуроры выехали на места атак БПЛА на военные объекты в пяти регионах

Военные прокуроры выехали на места атак дронов на военные объекты в российских регионах. Об этом сообщает Главная военная прокуратура.

В связи с атакой на военные объекты в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях организованы надзорные мероприятия.

Украина с использованием FPV-дронов атаковала аэродромы в пяти областях России. Согласно данным Министерства обороны РФ, несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях.

Как позднее выяснилось, склад, на котором собирали дроны, использованные при атаках на российские аэродромы, нашли в Челябинске. Блогер Сергей Колясников рассказал, что место сборки находится по адресу Челябинск, Свердловский тракт 28А. Склад сдавался за 350 тысяч рублей.

Украинские паблики между тем публиковали фото контейнеров с дронами, которыми атаковали военные объекты. На кадрах было восемь таких контейнеров.