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19:52, 1 июня 2025Силовые структуры

Военные прокуроры выехали на места атак дронов на военные объекты

Военные прокуроры выехали на места атак БПЛА на военные объекты в пяти регионах
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Военные прокуроры выехали на места атак дронов на военные объекты в российских регионах. Об этом сообщает Главная военная прокуратура.

В связи с атакой на военные объекты в Амурской, Ивановской, Рязанской, Мурманской и Иркутской областях организованы надзорные мероприятия.

Украина с использованием FPV-дронов атаковала аэродромы в пяти областях России. Согласно данным Министерства обороны РФ, несколько единиц авиационной техники загорелись в Мурманской и Иркутской областях.

Как позднее выяснилось, склад, на котором собирали дроны, использованные при атаках на российские аэродромы, нашли в Челябинске. Блогер Сергей Колясников рассказал, что место сборки находится по адресу Челябинск, Свердловский тракт 28А. Склад сдавался за 350 тысяч рублей.

Украинские паблики между тем публиковали фото контейнеров с дронами, которыми атаковали военные объекты. На кадрах было восемь таких контейнеров.

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