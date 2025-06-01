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05:07, 1 июня 2025Бывший СССР

Военный раскрыл тактику ВСУ под Работино

Военный с позывным Немец: ВСУ под Работино стараются не выходить из укрытий
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские военные под Работино в Запорожской области стараются не выходить из укрытий, обороняясь при помощи беспилотников, заявил РИА Новости российский боец с позывным Немец.

«Живого движения очень мало. Перемещаются они слабенько», — сказал он, добавив, что «ближнего боя практически нет». Военный отметил, что украинские беспилотники охотятся за броневиками, или же их отправляют, когда российские силы «работают на позициях».

Ранее военный с позывным Скрипач заявил, что российские военнослужащие продолжают наступление в Запорожской области. По его словам, Вооруженные силы Украины пытаются удерживать свои позиции и опорные пункты, но удары артиллерии России вынуждают их отступать.

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