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03:31, 2 июня 2025Из жизни

47-летний девственник рассказал о порнозависимости

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Ekin Kızılkaya / Getty Images

47-летний житель Великобритании Эндрю Брукман рассказал, что все еще является девственником и больше не стыдится этого. Об этом пишет Daily Mail.

По словам Брукмана, у него еще ни разу не было секса из-за страха. Он объяснил, что проблемы в интимной жизни проистекают из его детства. В школе Брукман был «странным», поэтому над ним издевались. Он был очень робким и стал стыдиться себя. В 10 лет, как рассказывает мужчина, он пережил развод родителей, что также негативно повлияло на него. Брукман объяснил, что боялся сближаться с другими людьми и открываться им, опасаясь будущего расставания.

Из-за этого в 20 лет Брукману пришлось обратиться к психотерапевту, затем он начал принимать антидепрессанты. Как признается мужчина, единственной отдушиной для него было порно. Вскоре у него развилась порнозависимость: он смотрел эротический контент минимум два часа каждый день. Наблюдая за порнозвездами, он, с одной стороны, испытывал удовольствие, а с другой — завидовал им. «Я был в ярости из-за того, что не мог заняться сексом даже наедине», — отметил он.

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Мужчине удалось преодолеть стыд и страх благодаря писательству. Он начал излагать все свои тайные мысли на бумаге. Так и родилась его книга «Цвета редкой птицы». Сейчас, по словам Брукмана, он стал спокойно относиться к своей девственности. Он призвал не издеваться над теми, у кого ни разу не было секса во взрослом возрасте, поскольку им и так тяжело.

Ранее 52-летняя жительница Лондона рассказала, что учит девственников сексу ради их ментального здоровья. По ее словам, оставаться девственником во взрослом возрасте может быть опасным: это вселяет в людей чувство страха и стыда, они абстрагируются от общества и иногда даже оказываются на грани самоубийства.

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