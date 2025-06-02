Алена Водонаева назвала недостойными ее мужчин с лишним весом и без автомобиля

Российская телеведущая Алена Водонаева назвала признаки недостойных ее мужчин. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.

42-летняя блогерша показала скриншот сообщения, в котором перечислила данные черты. Так, среди них оказались нездоровый образ жизни, лишний вес, неряшливость, злость, жадность и трусость. В то же время в список вошли пассивность, леность, вялость и медлительность.

«А если он взрослый и претендует на меня, но у него нет карьеры и базового минимума: личной недвижимости, хорошего автомобиля, возможности обеспечить себе перелеты, которые могу себе позволить я, уровня жизни, который могу себе позволить я, — пошел (...) и вписка в графу "глупенький (...)"», — заявила бывшая звезда реалити-шоу «Дом-2».

В феврале российская телеведущая и блогерша Виктория Боня назвала один роскошный подарок условием похода на свидание.