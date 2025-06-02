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17:13, 2 июня 2025Экономика

Алюминий в США резко подорожал из-за решения Трампа

Bloomberg: Алюминий и сталь резко подорожали в США из-за повышения пошлин
Вячеслав Агапов

Фото: Nam Y. Huh / AP

Алюминий и сталь резко подорожали в США из-за решения президента Дональда Трампа повысить пошлины на металлы. Об этом сообщает Bloomberg.

Стоимость фьючерсов на алюминий выросли на 54 процента, до рекордного уровня за последние 12 лет. Алюминий на бирже Comex в Нью-Йорке продавался по цене около 1280 долларов за тонну. В то же время фьючерсы на сталь на торговой площадке выросли более чем на восемь процентов.

«Мы ожидаем роста цен — у США недостаточно собственных мощностей ни для того, ни для другого», — предупредили аналитики Citigroup Inc.

Президент Трамп анонсировал увеличение таможенных пошлин на импортную сталь вдвое — с 25 до 50 процентов. По его словам, увеличение пошлин на данную категорию импорта обезопасит американскую сталелитейную промышленность.

По мнению главы государства, повышение налогов защитит прибыль отечественных заводов и будет стимулировать инвестиции в новые производственные мощности. В то же время строительные компании предупредили, что налоги на сталь и алюминий увеличат стоимость важнейших строительных материалов.

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